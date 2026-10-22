"¿Por qué todo junto o por qué a mí?": Gissella Gallardo comparte profunda reflexión sobre su presente

22 oct. 2026 - 09:30 hrs.

Gissella Gallardo mostró su lado más reflexivo al publicar un extenso texto en el que afirmó estar pasando por momentos difíciles, pero que, pese a todo, ha sabido salir adelante.

La comunicadora animó a sus seguidores que estén atravesando un período complicado, enviándoles un fuerte mensaje de ánimo.

La reflexión de Gissella Gallardo

"Últimamente me han pasado tantas cosas que ya no sé si reír o llorar… así que prefiero reírme", partió escribiendo la expareja de Mauricio Pinilla.

"A veces una se pregunta '¿por qué todo junto o por qué a mí?', pero con el tiempo aprendes a tomarte las cosas de otra manera, a soltar un poco", agregó antes de comentar que nunca se debe perder el humor en la adversidad.

En esa misma línea, agradeció tener la suerte de estar rodeada de personas que no la han dejado sola y la animan a salir adelante.

"Me quieren, me cuidan, me hacen bullying, se ríen conmigo (y bastante de mí también) y hacen que todo sea mucho más fácil. Y qué decir de mis hijos, maravillosos hijos", sostuvo.

Por último, mandó ánimo a quienes estén en un momento difícil, ya que "ya vendrán tiempos mejores… ¡y ojalá un poquito más tranquilos!".

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