Una diva y reina: Dominga López luce su pasarela con prendas al estilo animal print

22 oct. 2026 - 10:30 hrs.

La Miss Universo Chile Dominga López está a poco más de un mes de subirse al escenario del Coliseo de Puerto Rico para representar a Chile en una nueva edición del Miss Universo.

Precisamente, el Miss Universo 2026 se llevará a cabo en Puerto Rico y Dominga López, quien fue elegida como Miss Universo Chile en una final transmitida por Mega, se encuentra afinando los últimos detalles para tan esperado viaje.

La joven reina no solo va con las esperanzas de un país de volver a tener una reina de belleza, sino con la de una población que vio en ella la representación de las nuevas generaciones, con grandes aspiraciones y metas por delante.

Dominga López se luce en animal print

Y es que en uno de sus últimos videos de redes sociales, la viñamarina se lució con un estilo casual/smart que encajó perfecto con tonos oscuros.

Dominga vistió con un blazer oversize estructurado de color oscuro, así como con un crop top estampado al estilo animal print y con un diseño cruzado al cuello.

En la parte inferior, la reina nacional se calzó con un pantalón sastre de talle bajo acompañado de un cinturón llamativo, así como un destacado maquillaje por Diego Torres.

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