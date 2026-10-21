"Eres cristiana...": Ignacia Antonia es criticada en redes sociales por decorar su hogar para Halloween

21 oct. 2026 - 17:00 hrs.

La influencer Ignacia Antonia fue duramente criticada en redes sociales tras mostrar los implementos con los que decoraría su hogar en Halloween.

Y es que para muchas personas, dependiendo de sus creencias religiosas, estas festividades no se celebran en sus hogares y por lo mismo decidieron arremeter contra la joven por esto y por, al parecer, declaraciones de su pasado.

Precisamente, todo esto se vio en los comentarios de su video, donde muchos defendían a la influencer, ya que al tener una hija quiere tener momentos para recordar con la bebé.

Ignacia Antonia criticada en redes sociales

Ignacia partió diciendo que cuando estaba en la casa de sus padres jamás se decoró de Halloween, ya que ahí no se celebraba. Sin embargo, al tener su hogar propio, esto cambiaría y este año se encargaría de ambientar su espacio con la festividad del terror.

Fue aquella afirmación la que disparó los comentarios, siendo estos algunos de los que se pueden leer: "No celebra la Navidad, pero sí celebra Halloween"; "Ojalá así también decore su casa para Navidad porque tengo entendido que Nacha no celebra Navidad, de la cual sí debería celebrar Navidad en vez de Halloween"; "No celebra Navidad porque es cristiana, pero celebra Halloween", y "Pero Nacha, tú eres cristiana, no deberías participar de esas cosas".

Esto desató una serie de respuestas y comentarios entre los propios seguidores de la influencer, quien no se refirió al respecto, pero sí lo hicieron sus defensoras, quienes afirmaron que ella podía hacer lo que quisiera mientras no hiciera daño a nadie.

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