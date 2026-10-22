"Eres y serás mi ejemplo a seguir": Bimza comparte inéditas fotos junto a Kanela por su cumpleaños

22 oct. 2026 - 18:00 hrs.

El artista urbano Bimza, cuyo nombre real es Bastián Muñoz Constant, utilizó sus redes sociales para dedicarle un cariñoso mensaje de cumpleaños a su padre, Kanela.

El joven se metió en los álbumes familiares para compartir inéditas imágenes donde aparece junto al cantante de Noche de Brujas.

Bimza dedicó emotivo mensaje a Kanela

Precisamente, en los registros se pueden recorrer las diferentes aventuras que han vivido juntos, como sus viajes y también proyectos musicales.

Igualmente, compartió fotografías cuando aún era pequeño y era sostenido por un joven Kanela, y otra donde afirma un güiro junto al cantante.

"Feliz cumpleaños, mi viejo, feliz de poder acompañarte en este camino que es la vida; te he visto construir desde la nada… Eres y serás mi ejemplo a seguir, te amo, pai", fue el mensaje con el cual acompañó las postales.

La publicación recibió cientos de mensajes de sus seguidores, así como también del propio Kanela, quien respondió tiernamente con: "Yo más".

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