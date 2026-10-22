Botota Fox cuenta su experiencia con método para dejar el alcohol: "No me puedo seguir mandando cag..."

22 oct. 2026 - 18:45 hrs.

Hace unas semanas, Botota Fox confesó que se aplicaría un "pellet" para controlar su adicción al alcohol, algo que le ha generado bastantes problemas.

Y es que Botota Fox subió un video donde explicó que, en la actualidad, es muy consciente de los problemas que le ha traído el consumo en exceso de alcohol, llegando hasta un examen donde le dijeron que estaba al borde de la pancreatitis.

Esto hizo que cambiara su mentalidad y decidiera tomar cartas en el asunto, dejando de lado esta adicción.

La experiencia de Botota Fox

Este jueves, fiel a su estilo, subió un video donde habló sobre las primeras impresiones tras instalarse un "pellet".

"Mira, las primeras horas me sentí súper mareado, pero nada que no sea de otro mundo, pero llegué a recostarme, entonces como que fue como súper rapidito el mareo y todo, pero al otro día, en el día, 21 de octubre, me he sentido súper bien, he tenido el ánimo, a lo buen chileno, la raja, me he sentido feliz", expresó.

En esa línea agregó que "siento que, a pesar que uno tenga algo puesto en tu cuerpo, tú, tu interior es el que está feliz; es como cuando tú sientes la necesidad de ir al gimnasio y no vas nunca, pero cuando vas te sentís la raj... eso, eso como que eso me pasa".

"Esto comenzó porque yo, como persona, dije: 'No me puedo seguir mandando cagas', porque finalmente con copete me olvidaba lo que hacía en la noche y podría pasar en algún momento algo muy grave y al otro día no me iba a acordar".

Cabe destacar que, según Clínica Nueva Costanera, es "un comprimido que es instalado en el tejido abdominal por un cirujano especialista, provocando rechazo a la ingesta de alcohol, inclusive en bajas cantidades. El pellet antialcohol es un método de apoyo a otros tratamientos, destinado a lograr la abstinencia alcohólica por un tiempo significativo".

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