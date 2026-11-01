¡Creatividad al máximo! Famosos chilenos se lucieron con extraordinarios disfraces para Halloween

01 nov. 2026 - 12:01 hrs.

Los famosos chilenos vivieron la noche de Halloween con disfraces completamente espectaculares, con los que asustaron a varios de sus seguidores.

En el último tiempo, esta festividad ha tomado mucha importancia y las figuras del espectáculo chileno cada vez la viven más en serio, con looks bastante elaborados.

¿Cómo fueron los disfraces de los famosos chilenos en Halloween?

Uno de los que llamó la atención fue Daniel Fuenzalida, quien lució como el aterrador personaje Freddy Krueger y replicó la ropa e, incluso, su característica apariencia.

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Sergio Freire, Maly Jorquiera y su hijo Lucas también sorprendieron con sus looks, recordando diversos personajes, como Moe de Los Simpsons.

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Kika Silva, por su parte, se inspiró en la vaquerita Jessy de Toy Story e, incluso, hizo partícipe a su perrito como Woody.

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Eugenia Lemos, Matías Kosznik y su hija Alegra igualmente participaron en Halloween y se disfrazaron de los Picapiedras con atuendos idénticos.

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Coté López también contó en sus redes sociales que su hijo pequeño le pidió que se disfrazara y optó por Harley Queen.

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Catalina Vallejos, Inna Moll y Emilia Dides se unieron junto a sus amigos y sorprendieron como los Power Rangers.

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Carla Inostroza, más conocida como La Carlita de TikTok, viajó hasta Estados Unidos junto a su marido, Matt Hunter y se lucieron como Los Increíbles.

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