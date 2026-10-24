Estructurada y elegante: Ignacia Michelson luce "hermosa en rojo" durante su asistencia a un evento

24 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Ignacia Michelson continúa deslumbrando a sus fans con looks de alto impacto que la hacen lucir elegante y a la vanguardia en cada aparición pública.

En esta oportunidad, la modelo asistió al lanzamiento oficial de la nueva colección de una marca de ropa sueca con un look rojo que no pasó desapercibido.

El impactante atuendo rojo de Ignacia Michelson

En las fotos que compartió sobre el evento en su cuenta de Instagram, Ignacia Michelson luce un conjunto de dos piezas compuesto por pantalones rectos y un blazer de mangas cortas con hombros marcados y un llamativo estilo peplum a la cintura.

Instagram: @lamichelson11

El diseño destaca por su escote en V profundo, complementado con un imponente cuello blanco de puntas alargadas, además de un lazo delgado en tono rojo anudado al cuello.

Para la ocasión, mantuvo su maquillaje en tonos naturales con un delineado de ojos sutilmente definido, labios en tono nude y llevó su cabello en una larga cola alta bien pulida.

"Reina siempre", "Hermosa en rojo", "El rojo es lo tuyo bella", "Todo que veeeeeer, Nachita", "Regiaaaa, la que se lo propone lo logra reina", fueron algunos de los comentarios que recibió por su look.

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