Yamila Reyna enamora a sus fans con este impresionante look elevado con un toque de rojo: "Eres de película"

24 oct. 2026 - 18:00 hrs.

Cuando se trata de estilismos de alto impacto, Yamila Reyna sabe exactamente cómo acaparar todas las miradas y cautivar a su comunidad digital con cada una de sus apuestas de moda.

A través de su perfil de Instagram, la carismática animadora compartió los detalles de un arriesgado y chic outfit urbano que lució durante una noche de películas realizada en el programa "Volverías con tu ex? 2".

¿Cómo aprovecha Yamila Reyna el color rojo?

Para la ocasión, Yamila Reyna apostó por combinar un audaz top bralette de encaje y tiras cruzadas al pecho, complementado con unos tradicionales jeans celestes de corte clásico.

Instagram: @yamireyna

La auténtica protagonista de este estilismo fue una vibrante chaqueta roja de inspiración napoleónica de Zara, que llevó abierta y adornada con llamativos botones dorados a los costados.

Aros en forma de corazón, pulseras rojas, su cabello semirecogido con un copete alto arriba, además de un maquillaje con un suave ahumado en los ojos, fueron los toques que completaron su look.

Rápidamente, su publicación se llenó de los elogios de sus seguidores, quienes comentaron: "Tú eres de película", "¡Qué bien te queda el rojo, amiga!", "¡Siempre tan bien vestida!", "Tremenda diosa total".

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