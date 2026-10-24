Belén Soto se despide de su cabello castaño: Así luce tras someterse a un nuevo cambio de look

24 oct. 2026 - 17:02 hrs.

Lista para darle un giro a su estilo habitual, Belén Soto acudió a una famosa peluquería de Santiago y se sometió a un radiante "cambio de look".

Así lo dio a conocer en sus historias de Instagram, donde compartió una foto de ella frente a un espejo. Allí, resaltó su larga melena castaña y el texto: "¿Opinan que debo cortarme el pelo? ¿Qué me hago?!".

¿Cuál fue el cambio de look de Belén Soto?

En un posterior video, Belén Soto reapareció y lució con una amplia sonrisa el resultado final de su transformación. La influencer apostó por mantener el largo de su cabello, pero renovó su imagen al pintarlo de un cálido tono rubio miel.

Instagram: @belen_soto

El estilista a cargo del proceso fue Jean Bohus, quien logró darle mayor dimensión y brillo a su melena al dejarla suelta y en suaves ondas de efecto natural.

Instagram: @belen_soto

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