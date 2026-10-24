"Algo que mi cerebro todavía no procesa": Karen Paola está en Japón y revela sus primeros choques culturales

24 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Karen Paola decidió darle un giro radical a su rutina diaria y se embarcó en una fascinante aventura hacia la tierra del sol naciente, Japón.

A través de su cuenta de Instagram, la artista comparte con sus seguidores las primeras postales, impresiones y los divertidos choques culturales que vive durante su estadía en la ciudad capital, Tokio.

Experiencias de Karen Paola en Tokio

En una de sus historias, Karen Paola señaló lo diferente que es el servicio de taxis en tierras niponas, especialmente porque los conductores "están siempre vestidos formales, de traje".

Instagram: @karenpaolamusic

Además, agregó en la misma línea: "El espejo nunca fue un espejo, es una cámara, el conductor va a la derecha y eso es algo que mi cerebro todavía no logra procesar, siempre siento que vamos a chocar".

De igual forma, la cantante compartió un divertido reel en el que acude a una tienda de conveniencia a altas horas de la noche para probar el popular sándwich de huevo japonés, tal como indica un audio viral. "¡PD: el sándwich es increíble!", escribió en la descripción de su post.

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