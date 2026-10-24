Ruth Gamarra se recupera a nuevas cirugías de cadera: Excompañeros de Mekano preparan evento a beneficio

24 oct. 2026 - 13:00 hrs.

Ruth Gamarra se encuentra en casa de su madre en Paraguay, mientras se recupera de dos cirugías en su cadera, las que se realizó en un lapso de 10 días. Producto de estas intervenciones, ahora debe pagar una importante suma de dinero por gastos médicos.

La exMekano tuvo una primera operación en 2025 en su cadera derecha a raíz de una necrosis, por lo cual necesitó una prótesis de titanio. Al fallarle la cadera izquierda, decidió trasladarse a su país natal, donde cuenta con el apoyo de su familia.

En este proceso, el gobierno de Paraguay le otorgó gratuitamente (gracias a la gestión de su madre) una nueva prótesis proveniente de Alemania, pero tenía un plazo de dos meses para acudir a pabellón, a riesgo de que se le otorgara a otro paciente.

Instagram de @ruthgamarra

"Si pasa ese tiempo, se la dan a otra persona. Corría el riesgo de perderla", explicó a Página 7.

Para reunir el monto necesario que asciende a 15 mil dólares, Ruth Gamarra fue respaldada por los suyos en Paraguay y sus amigos en Chile. "Mi familia hizo rifas acá, mientras que en Chile mis excompañeros de Mekano están organizando un beneficio", declaró.

El resto del dinero faltante fue prestado a su madre y se tiene que devolver en menos de un mes.

"Muchos me escribieron preguntando en qué podían ayudarme. Incluso José Miguel Viñuela se ofreció a grabar un video para promocionar esto. Estoy superagradecida", señaló, mientras que Francoise Perrot y Rosemarie Dietz preparan una actividad solidaria en su nombre.

Ya con el alta médica, necesita mantener reposo total y seguir con terapias. Según calcula, podría volver a caminar sin ayuda de muletas en unos tres meses. "Estoy bien, gracias a Dios", indicó, aunque lo que resta a su recuperación será "mucho más heavy" que su anterior intervención.

Todo sobre Celebridades chilenas