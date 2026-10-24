Mi Humano y Yo - Capítulo 4: Rina, la terapeuta estrella de la Teletón

24 oct. 2026 - 16:10 hrs.

En este nuevo capítulo de Mi Humano y Yo, Sebastián Jiménez conoció la historia de Güiña y Negri, dos gatitos que conquistaron el corazón de Marta Gatica y su marido. El problema es que estaban en Brasil y ella, comprometida con su cuidado, viajó para traerlos a su nuevo hogar en Chile.

La relación con los gatos es muy importante en su familia, ya que el primero que llegó a su hogar lo hizo en un momento muy vulnerable de su hijo, quien sufría bullying en el colegio. Su compañía ayudó a todos en la casa y abrió la puerta a que nuevos integrantes gatunos se sumaran al clan.

Por su parte, Fernando Godoy nos mostró la estrecha relación que tiene con Vaki, su perrita de 14 años que se convirtió en su compañera inseparable. Según sus palabras, "es superinteligente, muy cariñosa, prácticamente ha criado a mis dos hijos. (...) Es parte muy importante de mi familia, sin duda es una prioridad".

Mi humano y yo / Mega

La gran labor de Rina

Rina se ha convertido en una de las favoritas de los niños de Teletón, porque junto a su tutora, Yanina Lastra, participa activamente en las terapias. Tranquila, cariñosa y muy bien entrenada, permite que la acaricien y les trae felicidad a los pequeños pacientes.

Al ser un bulldog francés, requiere ciertos cuidados especiales dada su fisonomía. Sebastián Jiménez la examinó y entregó algunos consejos para que Rina siga por muchos años junto a Yanina.

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