Miles de kilómetros por dos gatitos que le robaron el corazón: Marta fue hasta a Brasil por Güiña y Negri

24 oct. 2026 - 15:21 hrs.

En los mejores momentos de Mi Humano y Yo, Marta y su familia estaban de vacaciones en Brasil cuando se encontraron con Negri y Güiña, dos gatitos sin hogar que deambulan por el condominio donde estaban hospedados.



Ellos ya eran de corazón gatuno y de inmediato sintieron una conexión con ambos, al punto en que decidieron traerlos a Chile para integrarlos a su hogar, aunque debieron esperar para cumplir con su promesa.

Desde el aeropuerto de Santiago, a punto de partir de regreso a Brasil, Marta afirmó que "la gente allá no cree que voy a volver, pero hoy ya parto. Vuelvo con ellos, me están esperando".

Mi humano y yo / Mega

Los trámites de ingreso

Sin embargo, traer mascotas a nuestro país no es un proceso fácil y desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) solicitan que los animales cuenten con sus vacunas al día, estén desparasitados, con el chip correspondiente y un certificado de exportación.

Marta cumplió con cada uno de los pasos y, aunque tardó en encontrar el último de los documentos, finalmente pudo garantizar el ingreso de ambos gatitos.

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