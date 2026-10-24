Fernando Godoy nos presenta a Vaki, su fiel compañera perruna de 14 años en Mi Humano y Yo

24 oct. 2026 - 15:42 hrs.

En los mejores momentos de Mi Humano y Yo, Fernando Godoy nos abrió las puertas de su hogar para presentarnos a Vaki, la perrita de 14 años que ha sido su fiel compañera por más de una década.

Nombrada así por sus colores y manchas, similares a una vaca, Vaki fue adoptada. Una mujer de Chicureo la recogió y, aunque había más perritos buscando un hogar, el actor se encariñó con ella apenas mirarla. "La Vaki estaba al fondo, llorando. (...) La señora me dice: "Esa no la mires porque llora y se mea todo el día' y dije 'la quiero'".

La sabiduría de los animales

Vaki se cruzó y tuvo una camada de ocho perritos, de los cuales siete fueron regalados y la más pequeña, Cookie, se quedó junto a su mamá y Fernando.

Mi humano y yo / Mega

"La Cookie al tiempo falleció. La Vaki lo resintió mucho. A la Cookie la tengo cremada en un altar, porque la queríamos mucho y estas dos eran partners. Un día, para subirle el ánimo, le compré estos huesos de cartílago y agarró el hueso y lo dejó en la mitad del patio", señaló.

Notando que algo pasaba con Vaki, el actor no la forzó a comer el hueso. "Cuando la Cookie estaba muriendo, la Paty (su asesora del hogar) me dice que la Vaki había enterrado el hueso y cuando llego con la ánfora, la Vaki se para al frente mío, se da la media vuelta, desentierra el hueso y me lo deja en los pies. Yo estallé en llanto porque dije claramente que entendió lo que estaba pasando".

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