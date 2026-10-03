¿A qué hora se estrena? Este 3 de octubre Sebastián Jiménez vuelve a Mega con Mi humano y yo
Sebastián Jiménez vuelve a Mega con un nuevo programa dedicado al mundo de las mascotas. Se trata de Mi humano y yo, que tendrá como eje a los animales que nos acompañan día a día, ya convertidos en parte de nuestras familias.
El veterinario dará a conocer las historias de rescate de animales que han sufrido maltrato, pero que han conocido a personas que les dieron compañía, paciencia y cariño.
El primer episodio será protagonizado por Tel, un galgo que sufrió las consecuencias de correr en las carreras de perros y a él se sumará Mini Michi, una linda gatita que fue salvada de un sitio eriazo y hoy es una figura conocida en su barrio de Maipú.
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¿A qué hora se estrena Mi humano y yo?
El nuevo espacio animal de Mega tendrá su gran estreno este sábado 3 de octubre como parte del bloque cultural del fin de semana.
Quédate frente a las pantallas de Mega, a partir de las 14:45 horas, para que no te pierdas todos los consejos de Sebastián Jiménez respecto al cuidado de las mascotas, así como la experiencia de otros tutores para comprender y fortalecer el vínculo con los peludos del hogar.
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