Se aproxima el estreno de Mi humano y yo: Esta será la famosa primera invitada del programa
Este sábado 3 de octubre será el gran estreno de Mi humano y yo, el nuevo programa de Sebastián Jiménez dedicado 100% a las mascotas.
Después de 18 años, el médico veterinario regresa a las pantallas de Mega con un espacio que presentará experiencias de rescate de animales del maltrato, además de testimonios de compañía, superación, humor y aprendizaje.
"Mi famoso y yo"
Además, en cada episodio se sumará un rostro invitado que nos abrirá las puertas de su hogar para mostrar cómo se relaciona con sus mascotas en la sección "Mi famoso y yo".Ir a la siguiente nota
La primera que hará aparición será Karen Doggenweiler, quien hará gala del fuerte lazo que tiene con su perro Benito. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo lo consiente? ¿Desde hace cuánto están juntos? La animadora entregará todos sus tips como tutora.
Mi humano y yo se estrena este sábado 3 de octubre a las 14:45 horas por Mega. ¡No te lo pierdas!
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