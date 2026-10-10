Mi Humano y Yo - Capítulo 2: Dorotea, Lonko y Rocky

10 oct. 2026 - 16:22 hrs.

Un nuevo capítulo de Mi Humano y Yo, el espacio conducido por Sebastián Jiménez, estará marcado por historias de amor, compañía y conexión entre las personas y sus mascotas. A través de tres relatos, el programa mostrará cómo los perros pueden transformar vidas, entregar contención y cumplir importantes misiones.

Una de las protagonistas será Dorotea, una perrita anciana y ciega que cambió por completo la vida de Macarena. Su humana está detrás de un santuario de animales, un proyecto que refleja su gran propósito: Rescatar y brindar un hogar a aquellos animales que han sido abandonados o que nadie quiere adoptar.

El capítulo también presentará a Lonko, un perro de Carabineros que trabaja junto al sargento primero Luis Miguel Castillo. Ambos conforman un equipo que demuestra la importancia de la confianza, el entrenamiento y la colaboración en el cumplimiento de una misión especial. Los espectadores podrán conocer su trabajo y descubrir cómo es la vida de un perro dedicado al servicio policial.

Otra historia tendrá como protagonista a Rocky, un enérgico pastor australiano que acompaña a Rodrigo Sepúlveda durante sus rutinas de ejercicio. Además de compartir la actividad física, el perro cumple un papel importante en la vida del periodista, ayudándolo a encontrar tranquilidad y contención después de las extensas jornadas frente a las noticias.

Con estas tres historias, Mi Humano y Yo busca destacar el impacto que los animales pueden tener en el bienestar emocional y la vida cotidiana de las personas. Desde el rescate animal hasta el trabajo policial y la compañía en momentos de estrés, el programa de Sebastián Jiménez invita a valorar el vínculo único que se construye con nuestros compañeros de cuatro patas.

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