Mi Humano y Yo - Capítulo 6: Los perritos Adán, Coca y Lorenzo y el amor que cambió sus vidas

14 nov. 2026 - 16:10 hrs.

En un nuevo capítulo de Mi Humano y Yo, Sebastián Jiménez presenta tres conmovedoras historias que muestran cómo el vínculo entre las personas y sus mascotas puede superar cualquier dificultad, convirtiéndose en una fuente de amor, compañía y esperanza.

Una de ellas es la de Lorenzo, un San Bernardo que escapó de las llamas durante el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso y que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en un integrante fundamental del cuerpo de Bomberos de Villa Alemana.

También conoceremos a Coca, la querida perrita del reconocido director de televisión Mauricio Correa, quien tiene un especial lugar en su hogar.

El tercer protagonista será Adán, un perro que logró sobrevivir al maltrato animal en un criadero ilegal. Gracias al trabajo de fundaciones, policías y, especialmente, al amor y compromiso de su humana Teresa, pudo comenzar una nueva vida, aunque su estado de salud todavía mantiene preocupados a sus cercanos.

Tres relatos llenos de emoción que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la tenencia responsable, la protección animal y el profundo vínculo que podemos construir con nuestras mascotas. Historias donde el amor y la compañía lo cambian todo en Mi Humano y Yo.

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