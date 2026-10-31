Angélica Castro presentó a Buda y Bello: Reveló la hermosa conexión que mantiene con ellos

31 oct. 2026 - 15:44 hrs.

En el capítulo 5 de Mi Humano y Yo, Angélica Castro nos mostró la hermosa conexión que tiene con sus dos mascotas.

Buda tiene 15 años, aproximadamente, y Buda 6, y la animadora calificó su relación con ellos como el amor más puro y noble.

"Los perritos son esos amores incondicionales, a toda prueba, siempre te acompañan; para mí llenan mi hogar. Si llego y no los siento, me faltan... Son una energía superpura, ingenua, no hay rencor, todo es puro amor, te contienen, son terapéuticos, me encanta darles amor, es una medicina circular, son mis hijos", expresó.

Mi Humano y Yo

La emoción de Angélica Castro por sus perritos

También, Angélica Castro recordó que cuando Laura de la Fuente fue víctima de un robo y resultó con una herida de bala, Buda y Bello fueron su mayor apoyo en ese momento.

Con respecto al trabajo, la comunicadora comentó que gracias a sus diversas labores puede pasar mucho tiempo con sus perritos: "Para tener una mascota, hay que ser responsable; más que necesiten a alguien que les dé comida, necesitan ese cariño".

Finalmente, la animadora soltó algunas lágrimas al dedicarles un mensaje a los perritos: "Gracias infinitas, me emociona el poder tener una conexión tan pura; son almas que me recuerdan que el amor sí existe, que el amor del bueno es real, que es incondicional".

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