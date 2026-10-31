Perdió sus dos patas traseras por maltrato animal: La increíble historia de superación de Valiente
En el capítulo 5 de Mi Humano y Yo, conocimos la dura historia de Valiente, un perrito que fue rescatado por una periodista tras un impactante caso de maltrato animal.
Marilyn Pérez, comunicadora de Mega y voluntaria en un refugio, se hizo cargo de él, quien, cuando tenía tan solo un año, fue amarrado a los rieles de un tren y abandonado a su suerte.
Lamentablemente, el perro resultó con heridas de gravedad y sus dos patas traseras fueron completamente cercenadas. Cinco años después, fue encontrado por Marilyn y comenzó una cruzada para poder entregarle una mejor calidad de vida.
¡Puedes adoptar a Valiente!
Sebastián Jiménez conoció a Valiente y luego de ver que tenía algunos problemas en su columna, lo llevó junto a su tutora a una clínica veterinaria para examinar sus lesiones.Ir a la siguiente nota
Afortunadamente, este perrito no tenía ninguna afección y solo con la ayuda de ortesis en sus dos patitas, podría recuperar su movilidad original.
De forma natural, Valiente comenzó a acostumbrarse a estas extensiones y poco a poco comenzó a recuperar su calidad de vida.
Actualmente, el perro vive con Marilyn Pérez, pero necesita un hogar definitivo, así que si quieres adoptarlo puedes escribir a adopciones@miradaanimal.cl.
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