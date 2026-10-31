Mi Humano y Yo - Capítulo 5: La historia de Valiente, los perritos de Angélica Castro y un particular cerdito

31 oct. 2026 - 16:10 hrs.

En el capítulo 5 de Mi Humano y Yo, conocimos la fuerte historia de Valiente, un perrito que fue víctima de un cruel maltrato animal.

Marilyn Pérez, periodista de Mega, lo rescató y lo ayudó a recuperar la movilidad de sus patitas traseras, las cuales fueron cercenadas tras ser amarrado a las vías del tren.

También, acompañamos a Angélica Castro y conocimos a sus dos mascotas, Buda y Bello, las cuales son parte importante de su familia.

Mi Humano y Yo

El lazo de Angélica Castro con sus perritos

La animadora nos reveló el fuerte lazo que la une con ambos perritos y se emocionó al expresar el cariño que les tiene.

Por otro lado, conversamos con Graciela, una mujer que adoptó a un cerdito llamado Chicharrón y fue el mejor amigo de los integrantes de un edificio, en la época de pandemia.

Sin embargo, el animal creció tanto que su humana tuvo que tomar la decisión de llevarlo a una granja para que pudiera estar más cómodo, sin dejar de visitarlo.

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