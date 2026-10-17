Mi Humano y Yo - Capítulo 3: La perrita chilena adoptada que triunfó en el Festival de Cannes

17 oct. 2026 - 16:00 hrs.

En este nuevo capítulo de Mi Humano y Yo, Sebastián Jiménez conoció a Cristián Valenzuela, medallista de oro paralímpico que cuenta con la compañía de Hugo, su perro guía.

Durante el encuentro, el veterinario experimentó cómo es desplazarse a ciegas con la ayuda de un perro guía y descubrió las ventajas que ofrece esta forma de desplazamiento frente al uso del bastón.

Por otro lado, Mayte Rodríguez recordó el profundo vínculo que mantuvo con Naomi, su perrita que la acompañó durante ocho años y se convirtió en un importante apoyo emocional en los momentos más difíciles de su vida.

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La perrita chilena adoptada que triunfó en el cine

Además, conocimos la historia de Yuri, una perrita que fue abandonada en dos ocasiones antes de llegar a una fundación que la acogió. Su vida cambió cuando fue adoptada por Marco y Braulio, quienes descubrieron posteriormente que había participado en una película y ganado el premio Palm Dog en el Festival de Cannes.

Aunque al principio su energía provocó algunos destrozos en el hogar, sus tutores comprendieron que su comportamiento podía estar relacionado con el miedo a volver a ser abandonada. Así, aprendieron a entender sus necesidades y acompañarla con paciencia y cariño.

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