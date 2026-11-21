21 nov. 2026 - 16:45 hrs.

En este nuevo capítulo de Mi Humano y Yo, Sebastián Jiménez conoció la historia de Julio el Bakán, un perrito que pasó de vivir en la calle a ser una estrella en redes sociales.

Don Nino y su madre adoptaron a Julio cuando apenas era un cachorro y recorría las calles de Curicó. Rápidamente se convirtió en parte importante de la familia.

Por otro lado, Marilyn Pérez realizó un operativo de rescate en la toma Nuevo Amanecer de Cerrillos, donde varios animales quedaron desolados tras el desalojo del campamento.

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La periodista estuvo acompañada de la Fundación Manada La Vulca, con quienes buscó animales entre los escombros de la toma.

Además, conocimos la historia de Marcela, quien fue víctima de una violenta encerrona donde los delincuentes le robaron su automóvil junto a sus dos perritos: Akira y Kora. Luego de una angustiante búsqueda, la mujer logró reencontrarse con sus dos mascotas.

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