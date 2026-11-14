Lorenzo: el perro que escapó del megaincendio y encontró una nueva familia en Bomberos de Villa Alemana

14 nov. 2026 - 15:40 hrs.

En un nuevo mejor momento de Mi Humano y Yo, Sebastián Jiménez conoció la emocionante historia de Lorenzo, un San Bernardo que llegó inesperadamente hasta la Tercera Compañía de Bomberos de Villa Alemana, mientras escapaba de las llamas que protagonizarían una de las mayores tragedias en la historia de la Región de Valparaíso.

Todo comenzó el 27 de enero de 2024, cuando los voluntarios encontraron al enorme perro descansando en el patio del cuartel. Estaba extremadamente delgado, sucio, deshidratado y tenía una herida en una de sus patas delanteras. “Yo pensé que el perro en ese momento como que venía a morirse, como que se venía a infartar”, recordó uno de los integrantes de la compañía.

Pese a los esfuerzos por encontrar a sus dueños, Lorenzo no tenía microchip ni nadie acudió a reclamarlo. Mientras tanto, el megaincendio del 2 de febrero movilizó durante horas a los voluntarios, quienes al regresar al cuartel se encontraron nuevamente con el inesperado visitante. “Pero ahí estaba el perro. Ahí estaba el perro”, relató uno de los bomberos, recordando que Lorenzo los había esperado en el patio.

Con el paso de los días, el animal comenzó a recuperarse y a ganarse el cariño de toda la compañía. Lo que comenzó como un refugio temporal terminó convirtiéndose en su nuevo hogar, luego de que su historia fuera difundida en redes sociales y comenzara a compartirse por distintos lugares.

Así, Lorenzo pasó de ser un perro abandonado que escapaba de las llamas a convertirse en un integrante muy especial de Bomberos de Villa Alemana. Una historia de rescate, compañerismo y segundas oportunidades que demuestra que, incluso en medio de una tragedia, también pueden surgir encuentros capaces de cambiar vidas.

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