Mauricio Correa y la especial historia de Coca: Una compañera que llegó para sanar una pérdida

14 nov. 2026 - 15:30 hrs.

En un emotivo momento de Mi Humano y Yo, Sebastián Jiménez conoció la historia de Coca, la querida perrita del director de televisión Mauricio Correa, quien llegó a su vida en un momento en que todavía no estaba preparado para volver a tener un perrito tras la muerte de su anterior compañero, Max.

“Yo, desde el principio, no quería que llegara, porque mi perrito anterior, Max, murió. Sufrimos mucho aquí en la casa”, recordó Mauricio sobre sus primeras reacciones cuando sus hijos decidieron regalarle a la pequeña.

Sin embargo, pese a sus dudas iniciales, la cachorrita terminó conquistando su corazón. “Yo me prometí que ella nunca más iba a estar sola”, contó, revelando que durante estos ocho años la familia se ha organizado para que siempre esté acompañada, incluso cuando deben salir de viaje.

Hoy Coca es considerada un integrante más de la familia. “La tratamos como a un hijo más, o sea, para nosotros es la hermana, para mí es mi hija”, confesó el director, quien incluso comparte vacaciones y momentos cotidianos con su inseparable compañera.

Una historia de amor que demuestra cómo una mascota puede llegar a transformar una familia y ayudar a sanar una pérdida. Porque, como reconoce Mauricio, Coca ya no es simplemente una perrita: “Es una guagua para nosotros”.

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