21 nov. 2026 - 15:40 hrs.

En los mejores momentos de Mi Humano y yo, Sebastián Jiménez viajó hasta la ciudad de Curicó para conocer a Julio el Bakán, un perrito que pasó de vivir en la calle a convertirse en una estrella de las redes sociales.

Don Nino, tutor de este simpático can, contó que un día, mientras caminaba junto a su madre, se encontró con dos tiernos perros: Julio y su mamá.

La emotiva historia de Julio el Bakán

Días antes, la madre de Nino había perdido a Rayo, su fiel compañero, quien murió atropellado. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa para ella: Julio apareció un primero de julio y rápidamente se convirtió en parte de la familia.

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El vínculo entre ambos fue tan especial que Nino recordó cómo el perrito acompañaba a su madre durante todo el día. "Él estaba todo el día en la cama con ella", contó.

Además, describió a Julio como "un buen amigo, incondicional", destacando el cariño que nació entre ambos.

Durante el encuentro, don Nino también le mostró a Sebastián Jiménez los famosos personajes de Julio el Bakán y los distintos trajes que él mismo confecciona para su compañero, con quien protagoniza divertidas aventuras.

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