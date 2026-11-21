¡De la calle a las redes sociales! La especial historia de Julio el Bakán que emocionó en Mi Humano y yo
En los mejores momentos de Mi Humano y yo, Sebastián Jiménez viajó hasta la ciudad de Curicó para conocer a Julio el Bakán, un perrito que pasó de vivir en la calle a convertirse en una estrella de las redes sociales.
Don Nino, tutor de este simpático can, contó que un día, mientras caminaba junto a su madre, se encontró con dos tiernos perros: Julio y su mamá.
La emotiva historia de Julio el Bakán
Días antes, la madre de Nino había perdido a Rayo, su fiel compañero, quien murió atropellado. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa para ella: Julio apareció un primero de julio y rápidamente se convirtió en parte de la familia.
El vínculo entre ambos fue tan especial que Nino recordó cómo el perrito acompañaba a su madre durante todo el día. "Él estaba todo el día en la cama con ella", contó.Ir a la siguiente nota
Además, describió a Julio como "un buen amigo, incondicional", destacando el cariño que nació entre ambos.
Durante el encuentro, don Nino también le mostró a Sebastián Jiménez los famosos personajes de Julio el Bakán y los distintos trajes que él mismo confecciona para su compañero, con quien protagoniza divertidas aventuras.
Video disponible durante 60 días desde la fecha de publicación.
Leer más de