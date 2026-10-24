Dominga López presenta en fluido inglés su proyecto social contra el bullying escolar: "Atrévete a ser tú"

24 oct. 2026 - 17:31 hrs.

Dominga López presentó hace algunas horas el trabajo de su proyecto social "Atrévete a ser tú", con el cual se presenta a Miss Universo 2026.

Con un enfoque hacia los niños, niñas y adolescentes que sufren de acoso escolar, la representante de Chile quiere que puedan encontrar su voz interior y abracen lo que les hace diferentes, porque eso es lo que ella misma hizo cuando pasó por esa situación.

"Cuando era niña, muchas veces sentía que ser yo misma estaba mal. Era extrovertida, llena de vida, con pasión por las artes. Pero otros niños pensaban que era demasiado distinta, demasiado rara, y eso me llevó a ser objeto de burlas y acoso", señaló.

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"Poco a poco, las palabras de los demás se convirtieron en mi propia voz interior. Empecé a dudar de mí misma. Dejé de mostrar mi verdadero yo interior y, durante bastante tiempo, permití que apagaran mi luz".

Dominga López indicó que "a través de este proyecto, busco llegar a colegios de todo Chile y, ojalá, del mundo, para conversar con los estudiantes sobre la prevención del bullying, entregarles herramientas para encontrar ayuda cuando lo necesiten y recordarles la importancia de cultivar su esencia, sin importar lo que los demás puedan decir".

La presentación de "Atrévete a ser tú" la realizó en un completo y fluido inglés que llamó la atención entre sus seguidores, quienes la felicitaron por su manejo del idioma y su capacidad de oratoria, con la que destacó mientras todavía era candidata por Viña del Mar.

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