Yamila Reyna le pone elegancia a la comedia: Arrancó su gira nacional con este brillante look de lentejuelas

11 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Yamila Reyna inició oficialmente la gira nacional de su show de comedia "Ni tan che, ni tan po". Su primer espectáculo lo llevó a cabo en un famoso teatro de Santiago y fue todo un éxito que cautivó al público desde el inicio.

Para esta ocasión tan especial, la humorista decidió darle algo de elegancia a su presentación al llevar un look de lentejuelas que acaparó todas las miradas y deslumbró con fuerza bajo los reflectores del escenario.

La elegancia de Yamila Reyna en medio de la comedia

Yamila Reyna completó con entusiasmo su show, vestida con un llamativo set negro, integrado por un blazer arremangado, un chaleco abotonado a juego y unos pantalones ligeros, todo cubierto de lentejuelas.

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Esta propuesta la combinó de manera bastante moderada con unas botas negras, sutiles aros plateados y un delicado collar a tono.

En cuanto a estilismo, la artista lució su cabello suelto en suaves ondas, mientras que su maquillaje resaltó la fuerza de su mirada con el uso de sombras en tonos oscuros.

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