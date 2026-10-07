"Nadie le dio plata": Esta sería la cifra millonaria que Ignacia Michelson ha invertido en el Miss Grand

07 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Ignacia Michelson lo está dando todo en Tailandia, donde representa a Chile en el Miss Grand International, cuya gala final tendrá lugar el sábado 10 de octubre.

En entrevista con Cecilia Gutiérrez, el asesor de imagen Nelson Beltrán (El Colombiano) afirmó que la influencer ha hecho una inversión millonaria para buscar un puesto entre las finalistas del certamen al que no llegó como favorita.

La inversión millonaria de Ignacia Michelson en el Miss Grand

"El Colombiano" analizó en el programa "Bombastic" la estrategia de Ignacia Michelson en el Miss Grand, con una intensa campaña en redes para conseguir la mayor cantidad de votos digitales. "¿Por qué ella estaba tan ilusionada o trabajando tanto por esto?", preguntó Gutiérrez.

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"Porque es el cupo directo que te dan para saltarte otras competencias que son de mejor pasarela, mejor model,(...) pero son son calificadas en unos puntajes un poco dudosos", explicó Beltrán. "¿Tú sabes que ella ha gastado 52 millones de pesos?", soltó seguidamente el maquillista.

"Primero, le pagó al maquillador y peluquero para llevarlo a Tailandia. Le pagó redes sociales con todo incluido. Tal vez con sueldo, porque, ¿sabes qué tiene ella? Que si alguien le hace las uñas así, así le haga al canje o le haga la publicación, ella le paga porque encuentra que todos debemos ganar. Mira en eso si es impecable la mujer. Muy honesta, muy transparente", afirmó.

"Yo he chateado con ella. Yo le tengo aprecio. Yo los consejos que le dije es, 'por favor, no te vuelvas loca gastando dinero' (...) Nadie nadie le dio plata a ella. Esto es un gusto personal por representar el país, por hacerlo bien y eso es un mérito. El punto es de que no es la favorita para ganar", concluyó.

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