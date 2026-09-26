Así es el comentado vestido con el que Ignacia Michelson tuvo un percance en el Miss Grand International

26 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Ignacia Michelson protagonizó un inesperado percance en la presentación de su talento en el Miss Grand International. La chilena, quien buscaba impresionar a los jueces con sus habilidades de DJ, se convirtió en el centro de atención cuando la parte superior de su vestido se movió de lugar.

De inmediato, la modelo y exchica reality cubrió su pecho con uno de sus brazos y continuó su show con profesionalismo, aunque el incómodo momento siguió dando de qué hablar en diferentes medios.

Así era el vestido de Ignacia Michelson

Para la ocasión, Ignacia Michelson optó por un ajustado vestido de corte sirena semitransparente. La pieza destacó por estar completamente cubierta de pedrería y contar con un llamativo escote halter combinado con un profundo escote en V.

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Este diseño de Maharani, un reconocido taller de moda de Tailandia, lo complementó con un elegante y voluminoso chal de plumas blancas. A pesar de la belleza de su look, la representante nacional expresó su molestia por el inconveniente en el Grand Talent.

"Me siento muy mal porque no quería que pasara eso. De verdad que quiero mostrar otra cosa. Estoy muy frustrada", indicó en sus historias de Instagram. En un posterior video, lamentó que algunos compatriotas le tuvieran "mala onda" al viralizar el incidente.

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En contraste, señaló que "los tailandeses son un amor, porque cuando me pasó el percance, ellos no subieron ningún video mío".

Por su parte, el taller Maharani le dejó un mensaje de respaldo: "Como diseñador de este atuendo, nunca esperé que esto sucediera. Quisiera pedirte disculpas sinceramente y que sepas que siempre estoy aquí para apoyarte".

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