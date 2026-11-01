Michelle Carvalho derrocha elegancia con un look negro de confección chilena: "Dándolo todo"

01 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Michelle Carvalho volvió a causar furor con su elegancia durante un evento al que asistió con un look negro de confección chilena, el cual no pasó desapercibido.

"Otra noche dándolo todo", escribió la modelo e influencer en su cuenta de Instagram, donde compartió las fotos que se tomó durante la velada.

Michelle Carvalho deslumbra en total black

En las imágenes que publicó sobre el evento, Michelle Carvalho luce un ajustado vestido negro de seda, ornamentado con finos dobleces y plisados que le dieron mayor carácter.

Instagram: @mrs_carvalho

La pieza, diseñada por Ange Eyzaguirre, se destacó por ser strapless, tener un delicado efecto peplum en la cintura y una larga falda con un ligero y favorecedor corte trompeta.

Para la ocasión, Michelle lució sandalias de tacón negro y aros dorados. Su maquillaje fue sobrio, con ojos ligeramente ahumados en tonos marrón y con toques de dorado, y labios nude. Por otro lado, su cabello lo estilizó en una pulcra y larga trenza.

Instagram: @mrs_carvalho

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