Lisandra Silva se roba las miradas de sus seguidores con relajados looks en pijama

01 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Lisandra Silva encendió las redes sociales con la publicación de unas fotos en las que posa en ropa para dormir, las cuales dejaron encantados a sus seguidores.

"No hay mejor compañía que un buen pijama, Netflix and chill", escribió la modelo e influencer cubana en su cuenta de Instagram, donde compartió las imágenes.

Así luce Lisandra Silva en pijama

El primer set que lució, estaba integrado por una camisa manga corta, que amarró en la parte inferior, y un cómodo pantalón holgado. Ambas prendas se destacaron por tener un estampado de hojas en tonos lila.

Instagram @lisandrasilva

Posteriormente, llevó un modelo similar, con la diferencia de que el estampado tenía flores abstractas en color fucsia.

Encantados con sus looks de relajo, los seguidores de Lisandra Silva dejaron comentarios como: "¡Qué hermosa te ves! Radiante", "Bellos pijamas", "La más preciosa, regia y estupenda", entre otros.

Instagram @lisandrasilva

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