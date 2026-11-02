Expo Quillota encantó a la audiencia con buena música y mucho humor: Este fue el rating del festival

02 nov. 2026 - 11:30 hrs.

El horario prime del último fin de semana de octubre fue liderado por Mega con su transmisión de la Expo Quillota.

El festival de la ciudad de las paltas y las chirimoyas obtuvo el primer lugar de audiencias, promediando 585.517 personas por minuto en sus tres emisiones, considerando Mega y Mega2, además de ser visto por 4.081.577 personas. Por otro lado, el festival obtuvo gran tracción en el ecosistema digital de Mega con más de 32,5 millones de reproducciones en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

Expo Quillota conquistó a la audiencia

La fiesta, que incluyó a artistas consagrados y emergentes, fue presentada por Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez, quienes conquistaron a la audiencia con su carisma y simpatía.

El viernes 30, Expo Quillota se emitió entre las 22:00 y las 00:47 con un promedio por Mega de 448.228 personas por minuto. En ese mismo horario, CHV marcó 426.451 personas por minuto, TVN 299.969, y Canal 13 287.008. Esa noche, el estadio Lucio Fariña contó con las presentaciones de Franco Simone, Esteban Düch y Rodrigo Tapari.

El sábado, por su parte, el festival tuvo su horario entre las 22:00 y las 01:00, obteniendo en Mega un promedio de rating de 404.281 personas por minuto. En esa franja, Canal 13 llegó a 425.518 personas por minuto, CHV marcó 359.383 personas por minuto, y TVN obtuvo 260.847 personas. La jornada de Halloween vio las presentaciones de Leo Rey, Microbio Caluga y Byron Fire.

Finalmente, el domingo 1 de noviembre, Expo Quillota tuvo su horario televisivo entre las 22:00 y las 01:10. En ese horario, el festival lideró por Mega con un promedio de 559.976 personas por minuto ante las 508.375 de Canal 13, las 371.275 personas por minuto de TVN y las 370.999 de CHV. La última noche del festival tuvo en el escenario a Alanys Lagos, Melón y Melame junto a Paty Cofré, y como número de cierre a Los Charros de Lumaco.

Para Eduardo Cabezas, productor ejecutivo de Mega para Expo Quillota: "Estamos muy contentos con el resultado. Creemos que Expo Quillota tuvo un gran resultado en rating, una buena parrilla de artistas, pero también porque pudimos mostrar una fiesta local a todo Chile. Queremos seguir mostrando festivales regionales y seguir exhibiendo la cultura y las fiestas que unen a los chilenos".

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