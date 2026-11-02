"Quién diría que al final...": Gala Caldirola y Pinilla sorprenden al publicar video de su reencuentro

02 nov. 2026 - 12:30 hrs.

Después del quiebre de Gala Caldirola y Luis Jiménez, la influencer intercambió algunos gestos amistosos en redes sociales con Mauricio Pinilla, con quien sostuvo una relación hace tres años.

Ahora la modelo española y el exjugador de La Roja hicieron una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram en la que registraron su reencuentro.

Video de Gala Caldirola y Mauricio Pinilla

Gala Caldirola y Mauricio Pinilla protagonizaron un video lleno de risas y complicidad, donde el exfutbolista entonó la canción "Si tú no vuelves", de Miguel Bosé.

Instagram @pinigol9

"¡Hay cariños genuinos! ¿Y quién diría que al final terminaríamos siendo grandes amigos? Porque cantantes, ¿cómo se los decimos? Jajajaja ¡Vamos por la risoterapia!", expresó la modelo española en su post de Instagram. "Love you, flaquita. Por risas eternas", escribió "Pinigol" al repostear la secuencia en sus historias.

Más allá del humor y la conexión entre los dos famosos, muchos internautas escribieron comentarios negativos contra Pinilla, a quien su expareja, Gissella Gallardo, acusó hace poco de no cumplir con la mantención de sus hijos en común.

Otros rechazaron la amistad de Caldirola con el comentarista deportivo por esta misma razón. Sin embargo, sus fans salieron a defenderla.

"¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Qué estupidez, ¿por qué la gente es tan venenosa?"; "Me encanta que hagas lo que quieras sin que te importen las envidiosas. Brillas sola", escribieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola)

Todo sobre Gala Caldirola