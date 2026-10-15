Gala Caldirola se solidariza con Mauricio Pinilla tras crisis de pánico: "No se las deseo a nadie"

15 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Gala Caldirola le expresó su apoyo y empatía a Mauricio Pinilla luego de que el exfutbolista ingresara de emergencia en una clínica por un eposodio de ansiedad.

La modelo española y el comentarista deportivo conservan una amena amistad luego de la relación romántica que sostuvieron hace unos tres años, un lazo que quedó en evidencia con su intercambio de gestos en las últimas horas.

Apoyo de Gala Caldirola a Mauricio Pinilla

"Ya me encuentro descansando en mi hogar, sufrí una descompensasion por estrés, crisis de pánico y angustia. Gracias a Dios ya lo superamos y nos encontramos descansando en casa", escribió Mauricio Pinilla el miércoles en Instagram, un día después de conocerse que había requerido asistencia médica.

Instagram @pinigol9

"Hace muchos años que arrastra el tema de las crisis de pánico, eso yo lo puedo corroborar porque yo lo viví cuando estaba con él", comentó Gala Caldirola al abordar el tema en el programa en el que es panelista.

"Yo voy a hablar de la experiencia propia porque yo también las he sufrido. No se las deseo a nadie, yo también he llegado en alguna ocasión a la clínica con un grado de ansiedad horrible, sintiendo que me va a dar un paro cardíaco", expresó, según reseña BioBio.

"Yo le quiero animar, como lo he hecho siempre, a que haga algo por él. Pero a veces uno está en un estado anímico tan oscuro, uno está tan desconectado de su conciencia, que no es capaz de encontrar una motivación”, agregó.

"Lo único que puede hacer uno frente a esta situación, más que juzgarlo, es acompañarlo. Yo sé que su familia está siempre ahí, y ojalá que él encuentre una motivación y encuentre la forma de salir de ahí", concluyó.

Por otro lado, la mañana de este jueves el exjugador de La Roja tuvo un gesto con la influencer por su cumpleaños número 34. "Disfruta tu día, flaquita bella. Por 100 más de estos días. Te quiero", escribió sobre una selfie junto a su expolola.

Instagram @pinigol9

Todo sobre Gala Caldirola