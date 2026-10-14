"Decidimos tomar caminos separados": Coni Piccoli anunció el quiebre con su marido tras 10 años juntos

14 oct. 2026 - 16:25 hrs.

Coni Piccoli realizó un comunicado para informar el quiebre con su marido, el publicista Nicolás Achá.

Utilizando una foto en la que está en contacto con la naturaleza y acompañada de una de sus mascotas, la ex integrante de BKN señaló: "Ustedes son mi comunidad, me han acompañado durante más de 13 años y han visto toda mi historia... es por eso que siento que les debo contar por algunas cosas que he estado pasando".

"Con Nico decidimos tomar caminos separados, es un proceso difícil para ambos, pero hay mucho amor y cariño, es una persona que respeto por los 10 años de relación que tuvimos. Y siempre será alguien importante para mí", agregó.

Cabe recordar que Piccoli contrajo matrimonio el 6 de diciembre de 2023 y en abril de este año compartieron fotos de sus vacaciones en Torres del Paine.

La cantante señaló que "hay historias que siempre serán parte de nosotros, aunque la vida nos lleve por caminos distintos. A veces cerrar ciclos también es parte de querer y de crecer, de escucharnos y de ser fieles a lo que sentimos. Gracias a todos por el cariño y el respeto en esta nueva etapa de nuestras vidas".

Instagram de @coni_piccoli

Las palabras de Nicolás Achá

Por su parte, Nicolás Achá también hizo una publicación sobre su distanciamiento.

"Con Coni mi esposa tomaremos caminos separados... quizás no muchos saben pero fueron 20 años de historia donde nos conocimos de adolescentes sin saber que la historia nos juntaría años después. Han sido 10 años juntos hermosos, en donde no solo es mi esposa, es mi pilar, mi mejor amiga, mi compañera y el amor de mi vida. Fue y es la persona más importante en mi vida y seguramente lo será por siempre".

"Hoy en día ella está en una etapa de su vida distinta donde merece brillar como nunca antes, donde está expuesta no solo a halagos si no que a críticas de personas que no se toman el tiempo de pensar el daño que pueden generarle a una persona a través de una pantalla... siempre que pueda la voy a defender y proteger como siempre lo hice como su Fan número 1".

"A veces amar también es aceptar que alguien no llega a tu vida para quedarse para siempre, si no que hay personas que llegan a nuestra vida para enseñarnos algo y al enseñarnos eso estará presente por siempre", cerró.

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