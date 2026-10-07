Gala Caldirola revela episodio con Gissella Gallardo tras romance con Pinilla: "Trató de comunicarse conmigo"

07 oct. 2026 - 15:30 hrs.

Cuando Gala Caldirola anunció su quiebre con Luis Jiménez por haberle sido infiel, muchos famosos le manifestaron su apoyo.

Uno de ellos fue Mauricio Pinilla, con quien la modelo española sostuvo un romance en el año 2023 cuando él recién se había separado de Gissella Gallardo.

La influencer abordó el tema durante su participación en un programa, donde reveló un episodio que involucró a Gallardo.

¿Qué dijo Gala Caldirola sobre Gissella Gallardo?

“Es más que evidente que tuvieron una relación de mucho conflicto. Cuando yo conocí a Mauricio, ellos se habían separado hace no mucho, tenían demasiados dramas", declaró Gala Caldirola, según una nota de Página 7.

"Obviamente, es muy difícil iniciar una relación con una persona que tiene tantos problemas", agregó, para luego hablar sobre la presentadora y periodista.

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"En algún momento ella también, después de muchos años, trató de comunicarse conmigo para, en el fondo, disolver supuestos problemas que podrían haber entre ella y yo (...) Por mi parte nunca hubo problemas con ella; sí entendí que por parte de ella quizás conmigo sí", destacó.

"Nunca se dio esa conversación, no la siento necesaria, ha pasado muchísimo tiempo. Lo único que puedo decir y hablar es de Mauricio, por lo que yo viví", aclaró la ex chica reality.

“Como persona, es una muy buena persona, nunca lo escuché hablar mal de nadie, tampoco delante de mí de la madre de sus hijos. Siempre lo escuché hablar con amor de sus hijos”, concluyó.

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