La falla que no soporta Gala Caldirola y que cometió ella misma en redes: "Si pudiera me bloqueaba a mí misma"

05 oct. 2026 - 17:05 hrs.

A pesar de su apretada agenda, Gala Caldirola siempre tiene tiempo para actualizar a sus seguidores sobre su cotidianidad y su trabajo, así como para compartir reflexiones sobre sus experiencias personales.

Durante las primeras horas de este lunes la modelo esañola publicó un video para contar cómo inició su día, pero en la publicación incluyó un error del que luego se dio cuenta.

El error de ortografía de Gala Caldirola

"A veces no sé cómo me da para tanto una mañana. Me desperté muy tempranito, lo primero, como cada día, hice mi decreto, tomé mis suplementos, mi cafecito. Después dejé lista la cena para la noche", detalló Gala Caldirola en una historia de Instagram.

La influencer incluyó sobre la imagen un texto donde decía que había estado en un estudio grabando un programa de televisión. Sin embargo, cometió una falla que la hizo burlarse sí misma.

"No soporto las faltas de ortografía, acabo de leer que escribí 'gravé'. ¿Del verbo graVar? Si pudiera me bloqueaba a mí misma", comentó con humor.

Instagram @galacaldirola

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