"Decreta conmigo": Estas son las 4 afirmaciones de Gala Caldirola para manifestar abundancia

30 sept. 2026 - 16:00 hrs.

Para Gala Caldirola la mañana de este miércoles empezó con un café y unas declaraciones para atraer las energías positivas, un ritual que quiso compartir con sus seguidores.

La modelo española retomó con nuevos aires su cotidianidad en Chile tras abandonar la vida que recién comenzaba en Catar con Luis Jiménez, quien le fue infiel junto a su exesposa, Coté López. Desde entonces constantemente publica reflexivos mensajes cargados de amor propio, renovación y superación.

Los 4 decretos de abundancia de Gala Caldirola

Gala entregó a sus fans de Instagram los cuatro decretos con los que inicia su día para manifestar sus deseos.

La ex chica reality apareció en un video desde el interior de su hogar, donde dejó ver su café matutino y un cálido rincón con una vela aromática encendida.

"Decreta conmigo", escribió en la publicación, para revelar finalmente sus cuatro afirmaciones de prosperidad:

1. "Hoy será un día lleno de abundancia espiritual positiva".

2. "Hoy será un día lleno de abundancia emocional positiva".

3. "Hoy será un día lleno de abundancia laboral positiva".

4. "Hoy será un día lleno de abundancia en salud positiva".

Instagram @galadrielcaldirola

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