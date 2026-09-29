"Menudo susto": Gala Caldirola sufre accidente hogareño y saca particular aprendizaje de esta situación

29 sept. 2026 - 12:10 hrs.

La modelo Gala Caldirola ha sufrido bastante durante el último tiempo, pero este mismo dolor lo ha transformado en enseñanzas y aprendizajes.

Y es que, tras la bullada y polémica infidelidad que sufrió por parte de Luis Jiménez, la española dio un giro a su vida donde cada situación que pasa, lo toma como una señal divina, una proyección de la vida misma que puede aplicar a su diario vivir.

Es por esto que en una de sus últimas historias de Instagram, Caldirola compartió un típico accidente hogareño, que puede ocurrir a cualquier persona, pero de la que ella sacó una enseñanza.

La enseñanza de Gala Caldirola

"Salí corriendo a un compromiso y olvidé que había dejado la vitro encendida, primera vez que me pasa y menudo susto", comentó en un comienzo Caldirola, y agregó que gracias a su conserje se salvó de algo peor.

En esa línea, expresó que "cuando llegué a casa y vi la cocina, pensé: 'Moraleja de la historia, mi cocina tiene los huevos igual de rotos que muchos de nosotros con las relaciones amorosas'".

Entre risas y más, la española cerró diciendo "otra de mis traumas, mis chistes".

Instagram

Todo sobre Gala Caldirola