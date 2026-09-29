"Mi reflejo eres tú": La íntima y bella postal que compartió Gianella Marengo en medio de su embarazo

29 sept. 2026 - 13:15 hrs.

Gianella Marengo disfruta de un gran pasar en su vida, y es que a sus 40 años se encuentra esperando a su primer bebé, hecho que la tiene muy ilusionada.

Como era de esperar, Marengo ha compartido mucho de su proceso a través de redes sociales, espacio en el que usuarias le han entregado su amor y buenas energías.

Por lo mismo, la modelo se llenó de mensajes de apreciación y belleza con una íntima postal que subió a Instagram, donde muestra su cuerpo tal como es.

La íntima postal de Gianella Marengo

A través de Instagram, Gianella compartió una fotografía donde se puede ver su pancita de embarazada donde además aparece completamente desnuda de perfil.

"Mi reflejo eres tú", escribió Gianella, en una postal en blanco y negro, destacando a la modelo en Instagram.

En esa línea, distintas personalidades del mundo del espectáculo como Tanza Varela, Vale Roth, Mandi Martínez, Daniela Aránguiz, Kathy Contreras e Ingrid Cruz celebraron a Gianella por la bella fotografía que subió.

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