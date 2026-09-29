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'Mi reflejo eres tú': La íntima y bella postal que compartió Gianella Marengo en medio de su embarazo instagram

"Mi reflejo eres tú": La íntima y bella postal que compartió Gianella Marengo en medio de su embarazo

  • Por Matías Rivera

Gianella Marengo disfruta de un gran pasar en su vida, y es que a sus 40 años se encuentra esperando a su primer bebé, hecho que la tiene muy ilusionada. 

Como era de esperar, Marengo ha compartido mucho de su proceso a través de redes sociales, espacio en el que usuarias le han entregado su amor y buenas energías. 

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Por lo mismo, la modelo se llenó de mensajes de apreciación y belleza con una íntima postal que subió a Instagram, donde muestra su cuerpo tal como es. 

La íntima postal de Gianella Marengo

A través de Instagram, Gianella compartió una fotografía donde se puede ver su pancita de embarazada donde además aparece completamente desnuda de perfil. 

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"Mi reflejo eres tú", escribió Gianella, en una postal en blanco y negro, destacando a la modelo en Instagram. 

En esa línea, distintas personalidades del mundo del espectáculo como Tanza Varela, Vale Roth, Mandi Martínez, Daniela Aránguiz, Kathy Contreras e Ingrid Cruz celebraron a Gianella por la bella fotografía que subió. 

 
 
 
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