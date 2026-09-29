"A los 13 años se fue de su casa...": El orgullo de Michelle Carvalho por lo que ha logrado en su vida

29 sept. 2026 - 12:45 hrs.

La modelo y exchica reality Michelle Carvalho está pasando por un momento de su vida muy importante, y es que se encuentra en varios procesos personales.

En primera instancia, la brasileña ha comenzado un desafío propio para bajar de peso, demostrando en redes sociales la fortaleza que debe tener para llevar esto a cabo.

Sin embargo, eso no es lo único en lo que está perseverando Michelle, sino que también en su vida laboral sigue avanzando a paso agigantado.

El orgullo de Michelle Carvalho

A través de redes sociales, la brasileña subió un carrusel con distintas fotografías, posando con un atuendo rosado que lucía el tono de su piel.

No obstante, esto no es lo más importante, sino que lo es el mensaje que decidió dejar para sí misma.

"Una adolescente que a los 13 años se fue de su casa para comenzar una carrera de modelo, hoy a los 33 está invitada a uno de los eventos de belleza y moda más grandes de Europa", escribió Michelle, dando a entender que está precisamente donde quiere estar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michelle Carvalho (@mrs_carvalho)

Todo sobre Michelle Carvalho