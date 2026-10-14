"Lloro cada 20 minutos de emoción": Cony Capelli se sincera tras sentir los movimientos de su bebé

14 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Cony Capelli realizó una emotiva reflexión respecto a su embarazo, que actualmente vive soltera tras confirmar el quiebre con Sebastián Daroch.

Cabe recordar que la bailarina tuvo duras palabras para su ex en una reciente publicación en redes sociales al señalar: "¡Y el papá saliendo a carretear mientras una se hace responsable como mujer de un bebé! Me cansé, ya no me callo más".

Sin embargo, Capelli decidió cambiar el enfoque y comunicó en sus historias de Instagram un mensaje más introspectivo en la espera a la llegada de su bebé. "Hoy, me sostuve con esas burbujitas que siento en mi vientre. Con ese aleteo de mariposa que transita de un lado para otro haciéndose presente", dijo.

"Gracias al nuevo amor de mi vida por llegar a mí. Gracias también a mí, Constanza, por ser una mujer increíble, inteligente, luchadora, cariñosa, leal, por tener la fuerza y la valentía que requiere ser mamá hoy en día en un mundo como el que está", agregó.

Instagram de @conycapelli

Asimismo, se tomó un momento para hacer un reconocimiento a quienes la acompañan en este especial momento de su maternidad: "Gracias a los seres humanos que transitan mi camino, de los cuales me puedo jactar que son buenos seres humanos y tremendos amigos. Y siempre recuerda que si tienes lindos seres humanos a tu lado es porque tú también lo eres y lo mereces".

Y es que el embarazo ha avanzado y la comunicadora ya siente los primeros movimientos de su futuro hijo o hija. "Cuando sientes el primer aleteo de tu bebé, lo sentirás siempre. Qué mágico. Lloro cada 20 minutos de emoción", agregó en otra publicación.

Instagram de @conycapelli

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