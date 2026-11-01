Nos Falta Feria - Capítulo 3: La Feria N° 2 de Quinta Normal
En el tercer capítulo de Nos Falta Feria, Mariana Derderian llegó hasta Quinta Normal para recorrer la Feria N° 2, donde se encontró con grandes sorpresas.
Antes de probar algunos productos, la actriz conoció a una pequeña cantante que la emocionó con su talento y que hizo llorar a su familia.
Posteriormente, la animadora siguió la búsqueda de los mejores productos para cocinar un rico charquicán, con absolutamente todos sus componentes.
¡Las mejores prendas de la Feria N° 2!
En su recorrido, Mariana Derderian se encontró con un puesto donde un matrimonio vendía ropa de segunda mano en excelente estado y donde pudo encontrar algunos tesoros.
No solo verduras estaba persiguiendo la actriz, pues también llegó a un puesto de sandías y protagonizó un gracioso chascarro.
Hacia el final de la feria, nuestra conductora bailó al ritmo de "Los Pandemia" y escogió las mejores papas para coronar su rica preparación.
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