Orgullo Nacional - Capítulo 1: Mariana Derderian conoció a campeona de tenis de mesa de 87 años
En Orgullo Nacional, Mariana Derderian conoció a Carmen Guzmán, una destacada tenimesista de 87 años que ha dedicado gran parte de su vida al deporte y que hoy preside el Club Deportivo de Tenis de Mesa Senior de La Florida.
Junto a ella, la conductora descubrió cómo esta disciplina se ha convertido en una de sus grandes pasiones y en una oportunidad para mantenerse activa, compartir con otros adultos mayores y seguir compitiendo.
Carmen es la líder de un grupo integrado por cerca de 40 personas de la comuna, quienes se reúnen regularmente para entrenar y disfrutar del tenis de mesa.
Durante la visita, Mariana conoció las instalaciones donde practican y quedó sorprendida con la energía, los reflejos y la rapidez de los jugadores, comprobando que este deporte exige mucho más que habilidad con la paleta.
La campeona de 87 años sigue compitiendo
A lo largo del recorrido, la mujer mostró sus copas y medallas, fruto de años de esfuerzo y participación en torneos nacionales e internacionales.Ir a la siguiente nota
La deportista comenzó a competir en 2017 y desde entonces ha viajado por distintas ciudades de Chile para representar al club.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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