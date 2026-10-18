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Orgullo Nacional - Capítulo 1: Mariana Derderian conoció a campeona de tenis de mesa de 87 años

  • Por Mega

En Orgullo Nacional, Mariana Derderian conoció a Carmen Guzmán, una destacada tenimesista de 87 años que ha dedicado gran parte de su vida al deporte y que hoy preside el Club Deportivo de Tenis de Mesa Senior de La Florida.

Junto a ella, la conductora descubrió cómo esta disciplina se ha convertido en una de sus grandes pasiones y en una oportunidad para mantenerse activa, compartir con otros adultos mayores y seguir compitiendo.

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Carmen es la líder de un grupo integrado por cerca de 40 personas de la comuna, quienes se reúnen regularmente para entrenar y disfrutar del tenis de mesa.

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Durante la visita, Mariana conoció las instalaciones donde practican y quedó sorprendida con la energía, los reflejos y la rapidez de los jugadores, comprobando que este deporte exige mucho más que habilidad con la paleta.

La campeona de 87 años sigue compitiendo

A lo largo del recorrido, la mujer mostró sus copas y medallas, fruto de años de esfuerzo y participación en torneos nacionales e internacionales.

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La deportista comenzó a competir en 2017 y desde entonces ha viajado por distintas ciudades de Chile para representar al club.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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