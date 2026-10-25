Nos Falta Feria - Capítulo 2: El Mercado Central

25 oct. 2026 - 15:35 hrs.

En el segundo capítulo de Nos Falta Feria, Mariana Derderian fue a uno de los centros de abastecimiento más importantes y reconocibles del país: el Mercado Central.

Con una comida para sus amigos por preparar, Mariana quiso quedar como una reina y elegir los ingredientes más frescos, así que pasó por las pescaderías en las que pudo encontrar pulpo, reinetas y mariscos, así como los mejores consejos de cocina.

La comida del Mercado Central

Luego, fue el momento de las cocinerías, pero la conductora no se quiso quedar en aquellas más conocidas, sino en las pequeñas que tienen cartas igual de variadas y contundentes.

Nos Falta Feria / Mega

Además, recibió la recomendación de las mejores empanadas del mercado, donde "Zunino", que lleva 93 años en funcionamiento.

Y para cerrar el día con broche de oro, la actriz pasó al tradicional "El Galeón" para comer lo mejor del mar, acompañada de la música de "Los Monarcas de Chile", a los que la misma Mariana Derderian se les sumó para cantar.

Video disponible durante 60 días desde la fecha de publicación.

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