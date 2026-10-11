Otakin en Picada - Capítulo 22: Probando las mejores hamburguesas en Fuente Carrera y Honesto Mike

11 oct. 2026 - 17:20 hrs.

La hamburguesa es una de las comidas rápidas favoritas de los chilenos y la protagonista de un nuevo capítulo de Otakin en Picada. En esta ocasión, el creador de contenido se aventura a descubrir sabores y preparaciones para encontrar algunas de las mejores opciones para disfrutar de este clásico.

Crujiente por fuera y jugosa por dentro, la hamburguesa conquista paladares con sus distintas combinaciones. Aunque suele asociarse con Estados Unidos, su origen se vincula a Hamburgo, Alemania, y su versión clásica destaca por ingredientes como queso, cebolla y pepinillos.

Durante el recorrido, Otakín pone el foco en lugares que han conquistado a los amantes de las hamburguesas. Una de las paradas recomendadas es Fuente Carrera, donde prueba la Smatchburger, una preparación inspirada en el estilo estadounidense que destaca por su propuesta contundente.

La segunda parada lleva al protagonista hasta Honesto Mike, un clásico que combina rock, cerveza y hamburguesas. Allí, Otakín visita el local para probar sus preparaciones y descubrir qué hace especial a su propuesta gastronómica.

Con este recorrido, Otakin en Picada invita a los fanáticos de las hamburguesas a conocer nuevas alternativas y disfrutar de sabores que van desde las recetas tradicionales hasta las propuestas más jugadas. Una ruta ideal para quienes siempre están buscando su próxima picada favorita.

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