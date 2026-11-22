22 nov. 2026 - 16:20 hrs.

En este nuevo capítulo de Orgullo Nacional, Mariana Derderian llegó hasta la comuna de Puente Alto para conocer a Nelson Caro, un hombre que convirtió su pasión por el deporte en una verdadera misión social.

Él, a través de la escuela de fútbol Zapatillas Rotas, busca apoyar a niños, niñas y adolescentes de campamentos de esta comuna de la Región Metropolitana, tan estigmatizada por muchos.

Desde la creación de esta iniciativa social, 250 alumnos han pasado por esta cancha de Puente Alto y muchos de ellos han logrado continuar con sus estudios superiores.

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En la instancia, la actriz descubrió cómo el deporte se convierte en una poderosa herramienta de transformación social, en especial cuando los entornos no son los más adecuados para los niños.

Una historia de esfuerzo, esperanza y nuevas oportunidades que demuestra que los goles más importantes de la vida se marcan fuera de la cancha.

Video disponible durante 60 días desde la fecha de publicación.

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