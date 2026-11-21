21 nov. 2026 - 20:15 hrs.

En un nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, con la conducción de Julio César Rodríguez, nos trasladamos hasta Lumaco, en la Región de La Araucanía, donde se celebra la Fiesta del Kuel, donde se celebran las tres culturas que forjaron esta tierra: la cultura mapuche, la italiana y la chilena.

Paula Ghisellini fue la primera en recibirnos en el restaurante Siciliano, donde tenían preparada una demostración gastronómica, lugar en el que se mezclaban preparaciones italiana y mapuche.

Durante la visita conocimos la isla Catrileo, donde Juan Huircaleo contó la importancia que tiene el wampo, una embarcación tradicional y ancestral del pueblo mapuche y huilliche.

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Tras ello, Juan Currín, artesano mapuche, mostró el proceso para la elaboración de diversos elementos, como el kultrün y la chueca.

Finalmente, llegó el momento más esperado: Las competencias donde los habitantes de este lugar de Chile mantienen viva la cultura mapuche, fusionándola con la chilena e italiana.

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