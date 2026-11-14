Por Nuestras Fiestas - Temporada 5 - Capítulo 5: La Fiesta de las Luminarias en Calbuco

14 nov. 2026 - 20:15 hrs.

En un nuevo capítulo de Por Nuestras Fiestas, con la conducción de Julio César Rodríguez, conoceremos Calbuco, en el sur de Chile, y una de sus celebraciones religiosas y culturales más emblemáticas: la Fiesta de las Luminarias, una tradición que lleva más de 400 años en honor al Arcángel San Miguel.

La ciudad se llenará de magia con un carnaval donde la fe, la alegría y las costumbres chilotas se mezclan entre coloridos vestuarios, música, cientos de faroles y gigantescas fogatas que iluminan las calles como símbolo de devoción y agradecimiento.

El recorrido nos permitirá conocer a un grupo de mujeres del mar que buscan demostrar que también están preparadas para competir en sus actividades. Además, compartiremos con la simpática señora María, una fiel devota de San Miguel y cocinera de las tradiciones sureñas, quien sorprenderá con sus preparaciones y secretos gastronómicos.

También descubriremos cómo se cultivan los deliciosos choritos de la zona y disfrutaremos de la música y los bailes de los falsos chilotes, una expresión artística que forma parte de la identidad cultural de este territorio.

Pero la celebración enfrentará un inesperado desafío: Un intenso temporal amenazará con poner en jaque el desarrollo del carnaval. ¿Podrá la fiesta resistir la lluvia y mantener encendida su tradición? Fe, gastronomía, música y cultura se reúnen en este nuevo recorrido de Por Nuestras Fiestas.

Video disponible durante 60 días desde la fecha de publicación.

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